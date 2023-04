Pensioni 2023 | Tridico lancia l’allarme sui conti INPS | solo i migranti possono salvarliTridico lancia l' allarme sulle pensioni in Italia | solo i migranti possono sostenere i costi

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 18 aprile 2023) Secondo il presidente dell’, Pasquale, l’immigrazione è un fattore cruciale per il futuro dell’hato un chiaroaffermando che nei prossimi vent’anni idell’ente previdenziale andranno in crisi e l’unica soluzione per evitare questa crisi è l’immigrazione., intervistato dalla Stampa, ha sottolineato l’importanza deiper la questione delle. In un Paese in cui la demografia è in costante calo e l’invecchiamento della popolazione è in corso da tempo, irappresentare un’opportunità non ...