Penalizzazione Reggina: cosa cambia in Serie B? (Di martedì 18 aprile 2023) Si aspettava l'esito della sentenza da qualche giorno e sebbene all'interno del club prevalesse una sostanziale fiducia, è arrivata una Penalizzazione per la Reggina. I granata hanno dovuto sottrarre 3 punti alla stagione in corso per via del mancato versamento di alcune mensilità, riporta Repubblica, oltre ad alcune ritenute Irpef. Una situazione che di fatto ha portato ad un netto cambiamento della classifica e della lotta playoff. Penalizzazione Reggina, il comunicato del club Photo credits: Reggina 1914La Reggina ovviamente non vuole arrendersi e non appena ricevuta la notifica della sentenza ha diffuso un comunicato ufficiale attraverso i propri canali, dicendosi pronta ad impugnare la decisione. Di seguito la nota del club: "La Reggina ...

