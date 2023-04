Penalizzazione Juventus, tre gli scenari: plausibile la restituzione di una parte dei punti (Di martedì 18 aprile 2023) Mercoledì alle ore 14.30 la Juventus conoscerà il suo futuro in merito alla Penalizzazione in classifica di quindici punti da scontare nell’attuale stagione. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tre possono essere gli scenari possibili in seguito al parere del Collegio di Garanzia del Coni. “Gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: conferma, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Mercoledì alle ore 14.30 laconoscerà il suo futuro in merito allain classifica di quindicida scontare nell’attuale stagione. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tre possono essere glipossibili in seguito al parere del Collegio di Garanzia del Coni. “Glipossibili sono sostanzialmente tre: conferma, L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : L'udienza, l'Europa League e il Napoli ?? Inizia la settimana decivisa della Juventus ???? [?? @romeoagresti] - forumJuventus : Juventus, scatta oggi il countdown per il ricorso contro la penalizzazione. La società 'Fiducia? Convinti di aver a… - forumJuventus : TS: 'La FiGC rimane fuori dall'udienza del 19 aprile sul ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia contro la p… - JuventusUn : Svolta #Juventus, spunta una nuova via: penalizzazione ridotta! I DETTAGLI ?? - FabioTonetti77 : @PaPaganini Il campionato è falsato non solo per la #Juventus, ma soprattutto per le altre squadre, se il 19 ridann… -