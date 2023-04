Penalità Sainz, rigettata la richiesta di revisione della Ferrari: ecco perché (Di martedì 18 aprile 2023) Non ci sono le precondizioni perché la richiesta di revisione della decisione dei commissari, a penalizzare Carlos Sainz nel GP d'Australia, possa essere accolta . Il dispositivo della decisione del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) Non ci sono le precondizioniladidecisione dei commissari, a penalizzare Carlosnel GP d'Australia, possa essere accolta . Il dispositivodecisione del ...

