Penalità Sainz, Ferrari delusa dalla FIA chiede un confronto ampio (Di martedì 18 aprile 2023) Replica con una nota decisa, la Ferrari, alla decisione assunta dalla FIA. Rigettata la richiesta di revisione della penalità di Sainz, così hanno stabilità i commissari - nella composizione del GP d'Australia - dopo aver esaminato le prove avanzate dalla Scuderia a supporto di una diversa valutazione dei fatti.

La Fia ha respinto il ricorso presentato dalla Ferrari relativo alla penalità inflitta a Carlos Sainz in occasione del GP d'Australia. Lo spagnolo, quarto al traguardo ma scivolato in dodicesima posizione dopo i 5" scontati dopo la gara per un contatto con Alonso.