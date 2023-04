Pedro Pascal e Matt Damon star del nuovo film diretto da Ethan Coen, svelato il titolo (Di martedì 18 aprile 2023) Pedro Pascal e Matt Damon affiancheranno Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan nel nuovo film di Ethan Coen, di cui sono stati svelati titoli e uscita. Le star Pedro Pascal e Matt Damon si sono unite al cast del nuovo film di Ethan Coen, il suo primo progetto narrativo come regista solista senza il fratello Joel Coen. Focus Features ha anche svelato il titolo del film, Drive-Away Dolls, e la data di uscita nelle sale, prevista per settembre 2023. Drive-Away Dolls sarà una commedia interpretata da Margaret Qualley e Geraldine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023)affiancheranno Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan neldi, di cui sono stati svelati titoli e uscita. Lesi sono unite al cast deldi, il suo primo progetto narrativo come regista solista senza il fratello Joel. Focus Features ha ancheildel, Drive-Away Dolls, e la data di uscita nelle sale, prevista per settembre 2023. Drive-Away Dolls sarà una commedia interpretata da Margaret Qualley e Geraldine ...

