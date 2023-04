Pechino | La ministeriale del G7 ci ha calunniati e diffamati

(Di martedì 18 aprile 2023) La riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone "ha ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della Cina, interferendo grossolanamente negli affari interni della Cina e ha calunniato ...

, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "esprime la sua forte insoddisfazione e ferma opposizione a questo, presentando dure rimostranze al Giappone che ha ospitato l'incontro".

La Cina denuncia una "manipolazione politica" dietro gli arresti annunciati ieri dall'FBI nei confronti di Lu Jianwang e Chen Jinping, accusati di gestire nel cuore di New York una stazione di polizia ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 apr - La Cina accusa i capi della diplimazia dei paesi del G7, riuniti in Giappone, di 'calunniarla' e 'infangarla' dopo una dichiarazione molto critica nei ...