Pechino Express, Damiano David tifa Federica Pellegrini. La risposta ironica di Giorgia Soleri (Di martedì 18 aprile 2023) Damiano David dei Maneskin si lascia conquistare dalla determinazione di Federica Pellegrini e scatena sui social un divertente botta e risposta con Giorgia Soleri. Il frontman dichiara apertamente di fare il tifo per l'ex nuotatrice, protagonista di Pechino Express 2023, ma l'attivista milanese ironizza sull'accaduto e dice di simpatizzare per la stessa squadra. "Tifo molto più per voi che per Giorgia", commenta l'artista sotto un post pubblicato da Pellegrini. "Pure io onestamente", replica ironicamente Giorgia Soleri, cui si aggiunge anche la risposta dell'ex atleta olimpica: "Povera Giorgia, ma hai visto quanto ..."

