**Pd: domani conferenza stampa Schlein al Nazareno** (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 14.30 nella sede del Nazareno di Via Sant'Andrea delle Fratte 16, si svolgerà una conferenza stampa della segretaria del Pd, Elly Schlein. La segretaria farà il punto sulle proposte del Partito Democratico in questo nuovo corso su alcuni importanti temi come sanità, precariato, Pnrr, per costruire l'alternativa e organizzare, nelle istituzioni e fuori le istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre

