Paventi: «Inter, giusto mandare un certo messaggio. E faccia gol»

L'Inter è attesa dalla partita col Benfica, che definirà l'avversario di una tra Milan e Napoli nelle semifinali di Champions League. Da Sky Sport 24, Paventi sostiene che sia meglio non cullarsi troppo per lo 0-2 dell'andata.

RESETTARE TUTTO – Per Inter-Benfica, secondo Andrea Paventi, bisogna evitare di pensare di aver già fatto il grosso del lavoro qualificazione: «È il modo migliore per affrontare la partita, pensare di partire dallo 0-0. Sai che hai due gol di vantaggio, ma devi affrontarla con la massima attenzione possibile. Il messaggio è giusto lanciarlo in questo modo, poi l'Inter ha un vantaggio che deve sfruttare per osare qualcosa. Ci saranno delle possibilità per fare un gol al Benfica, vorrebbe dire forzare la squadra di Roger Schmidt a farne tre per ...

