Paura per Toni Servillo: si accascia sul palco e finisce in ospedale. “Condizioni non gravi” (Di martedì 18 aprile 2023) Paura, ieri sera, a Parigi, per il noto attore italiano Toni Servillo, premio Oscar con “La grande bellezza”. Servillo, 64 anni, era in scena al Teatro dell’Odeon di Parigi con “Le voci di Dante” quando ha accusato un malore sul palco, cadendo. Soccorso, l’attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato in ospedale per accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto. Toni Servillo voleva proseguire lo spettacolo Toni Servillo si è accasciato sul palco e nel cadere ha urtato il leggio, graffiandosi lievemente. Una crisi vagale dovuta probabilmente alla fatica, secondo il portavoce del teatro parigino. Accompagnato dietro le quinte, si è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023), ieri sera, a Parigi, per il noto attore italiano, premio Oscar con “La grande bellezza”., 64 anni, era in scena al Teatro dell’Odeon di Parigi con “Le voci di Dante” quando ha accusato un malore sul, cadendo. Soccorso, l’attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato inper accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto.voleva proseguire lo spettacolosi èto sule nel cadere ha urtato il leggio, graffiandosi lievemente. Una crisi vagale dovuta probabilmente alla fatica, secondo il portavoce del teatro parigino. Accompagnato dietro le quinte, si è ...

