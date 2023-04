Pasta sfoglia, 1 mela e 5 minuti! Il dolce dell’ultimo minuto! (Di martedì 18 aprile 2023) Sappiamo che servendo a tavola dei dolci alle mele incontreremo il favore di tutti. Tuttavia è bene cercare di variare e con i saccottini di mela riusciremo nel nostro proposito. I saccottini di mela che andremo a preparare sono buonissimi e davvero semplici da realizzare. Morbidi e dolci sembrerà di mangiare una golosa e leggera nuvola. Per cucinare occorrono: 250 gr di Pasta sfoglia 2 cucchiai di zucchero di canna 30 gr di noci 4 cucchiai di marmellata a piacere 1 mela 15 gr di uvetta ½ cucchiaino di cannella Succo di mezzo limone e realizzerai facilmente dei dolcissimi saccottini di mela. Bisogna sbucciare la mela, eliminare il torsolo e ridurla a fette sottili. Trasferiamo il risultato in una ciotola e aggiungiamo il limone, lo zucchero di canna, la cannella ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 aprile 2023) Sappiamo che servendo a tavola dei dolci alle mele incontreremo il favore di tutti. Tuttavia è bene cercare di variare e con i saccottini diriusciremo nel nostro proposito. I saccottini diche andremo a preparare sono buonissimi e davvero semplici da realizzare. Morbidi e dolci sembrerà di mangiare una golosa e leggera nuvola. Per cucinare occorrono: 250 gr di2 cucchiai di zucchero di canna 30 gr di noci 4 cucchiai di marmellata a piacere 115 gr di uvetta ½ cucchiaino di cannella Succo di mezzo limone e realizzerai facilmente dei dolcissimi saccottini di. Bisogna sbucciare la, eliminare il torsolo e ridurla a fette sottili. Trasferiamo il risultato in una ciotola e aggiungiamo il limone, lo zucchero di canna, la cannella ...

