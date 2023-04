Passaro-Verdasco oggi in tv | orario | canale e diretta streaming primo turno Atp Barcellona 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Francescosfiderà Fernandoneldell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo un inizio di stagione complicato, il tennista azzurro è reduce da un paio di risultati positivi (secondoa Marrakech e semifinale a Siviglia) e punta a confermarsi. L’urna è stata piuttosto benevola dato che l’ha messo di fronte al beniamino di casa, in tabellone grazie a una wild card e la cui carriera sta vivendo una parabola discendente. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers saràa partire ampiamente favorito. SEGUI LATESTUALE TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI...

4 italiani impegnati oggi nei tornei ATP! #ATPBarcelona #Passaro ????-Verdasco ???? ore 11?? #Giustino ????-Shevchenko ALCARAZ ALL'ESORDIO SUL ROSSO ???? A Barcellona oggi torna in campo il campione in carica Carlos Alcaraz, che sfida B… Qui Barcellona. Domani Passaro vs Verdasco primo match sulla Pista Rafa Nadal. Sulla Pista 2 si parte alle 11:00 con G…

Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW Sky Sport Uno (canale 201) dalle 11(Ita) -(Spa) (Zancan) a seguire: ARNALDI (Ita) - MUNAR (Spa) (Pero - Golarsa) a ...PISTA RAFA NADAL Ore 11:00 -vs (WC)a seguire - (3) Ruud vs Shelton a seguire - Goffin vs (WC) Lopez a seguire - (1) Alcaraz vs Borges a seguire - Zapata Miralles vs (13) Bautista ...Francesco, 22enne di Perugia, n.125 ATP, affronta al primo turno il veterano spagnolo Fernando, 39enne di Madrid, n.244 del ranking, vincitore di questo torneo nel 2010 e ...

In campo oggi tre dei cinque azzurri impegnati al torneo ATP 500 di Barcellona: Passaro debutta con il veterano Verdasco, Arnaldi affronta un altro spagnolo come Munar, per Giustino invece ostacolo ru ...Il circuito si sposta in Spagna per l'ATP 500 di Barcellona, giunto alla settantesima edizione. In Catalogna tornerà in campo Alcaraz, assente a Monte-Carlo per infortunio, e se la vedrà tra gli altri ...