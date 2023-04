Passa il Giro d’Italia, ecco tutti i provvedimenti (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno si tinge di rosa. Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata dalla prima tappa del “Giro Mediterraneo Rosa” una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta. Le cicliste si sfideranno sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco-Paestum attraversando Salerno nel primo pomeriggio ( intorno alle ore 15.30 circa). E’ una sorta di magnifico e spettacolare prologo dell’arrivo della tappa Atripalda-Salerno del Giro d’Italia in programma il prossimo mercoledì 10 maggio Il transito del “Giro Mediterraneo Rosa” (21 Aprile) e l’arrivo del Giro d’Italia (10 maggio) insieme alla finalissima di Coppa Italia Femminile Juve-Roma (4 giugno) sono dei grandi momenti di sport, aggregazione sociale ed attrazione per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno si tinge di rosa. Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata dalla prima tappa del “Mediterraneo Rosa” una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta. Le cicliste si sfideranno sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco-Paestum attraversando Salerno nel primo pomeriggio ( intorno alle ore 15.30 circa). E’ una sorta di magnifico e spettacolare prologo dell’arrivo della tappa Atripalda-Salerno delin programma il prossimo mercoledì 10 maggio Il transito del “Mediterraneo Rosa” (21 Aprile) e l’arrivo del(10 maggio) insieme alla finalissima di Coppa Italia Femminile Juve-Roma (4 giugno) sono dei grandi momenti di sport, aggregazione sociale ed attrazione per ...

