Partecipanti Freccia Vallone | ecco la startlist definitiva

(Di martedì 18 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la disputa della seconda delle tre gare in programma, vale a dire lache si disputerà mercoledì 19 aprile. Al via ci saranno, come sempre accade, tanti big che proveranno a domare il complicatissimo Muro di Huy sul quale probabilmente si deciderà L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria:laAmstel Gold Race: percorso,, diretta tv e streaming

Freccia Vallone 2023: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Pogacar, Pidcock e Ciccone OA Sport

