Parte il Salone del Mobile: oltre 2mila brand in mostra (Di martedì 18 aprile 2023) Al via la 61esima edizione della più grande fiera internazionale dell'arredo-design Obiettivo: sempre più qualità e buyer selezionati e profilati Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 aprile 2023) Al via la 61esima edizione della più grande fiera internazionale dell'arredo-design Obiettivo: sempre più qualità e buyer selezionati e profilati

Parte il Salone del Mobile: oltre 2mila brand in mostra ... sempre più qualità e buyer selezionati e profilati Sembrano passati decenni e invece erano appena quattro anni fa quando i cancelli di Fiera Milano aprivano per accogliere l'ultimo Salone del Mobile ...