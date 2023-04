Paolo Brosio | morta la mamma Anna Marcacci | star di ' Quelli che il calcio' aveva appena compiuto 102 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni - ilmessaggeroit : #paolo brosio, morta la mamma #anna marcangeli: aveva appena compiuto 102 anni - massidamessina : RT @SkyTG24: E' morta Anna Brosio, la mamma di Paolo, star di Quelli che il Calcio - SkyTG24 : E' morta Anna Brosio, la mamma di Paolo, star di Quelli che il Calcio - antoninorusso64 : RT @ilmessaggeroit: #paolo brosio, morta la mamma #anna marcangeli: aveva appena compiuto 102 anni -

È morta all'età di 102 anni, compiuti lo scorso 7 aprile, Anna Marcacci, mamma del giornalista e personaggio televisivoed ella stessa per un certo periodo di tempo volto noto in tv grazie alle numerose partecipazioni a "Quelli che il calcio" e al "Maurizio ...La mamma di, Anna Marcacci, è morta all'età di 102 anni. Aveva da poco festeggiato il compleanno, il 7 aprile. La donna, popolare personaggio tv, è morta nella clinica San Camillo di Forte ...AGI - Si è spenta questa mattina, nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi in Versilia, Anna Marcacci, madre del giornalista, scrittore e personaggio televisivo. Lo scorso 7 aprile aveva compiuto 102 anni . Personaggio estroverso e di grande simpatia, Anna Marcacciera diventata nota quando, in passato, aveva partecipato come ospite fissa ...

Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni Corriere Fiorentino

Il giornalista Paolo Brosio ha perso in queste ore la sua adorata mamma, Anna Marcacci Brosio, che aveva 102 anni.Questa mattina, martedì 18 aprile 2023, è morta Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio televisivo Paolo Brosio. La donna è scomparsa nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in ...