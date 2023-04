Paolo Brosio | morta la mamma Anna | aveva 102 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni - latwittipe : RT @Corriere: Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni - nocchi_rita : RT @tvstellare: È venuta a mancare la mamma di Paolo Brosio. ???? #mattino5 - Claplaz : RT @CalcioFinanza: Morta a 102 anni la madre di Paolo Brosio: era diventata famosa accanto al figlio in “Quelli che il calcio” https://t.co… - GossipOne_it : Federica Panicucci annuncia la tragica notizia: 'Morta la mamma di Paolo Brosio' #gfvip #uominiedonne #amici22… -

Leggi Anche E' finita trae Maria Laura De Vitis: 'Scelta fatta di comune accordo' Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio. Recentemente aveva avuto ...La mamma di, Anna Marcacci, è morta all'età di 102 anni. Aveva da poco festeggiato il compleanno, il 7 aprile. La donna, popolare personaggio tv, è morta nella clinica San Camillo di Forte ...FORTE DEI MARMI - E' morta nella notte in Versilia all'età di 102 anni Anna Marcacci, la madre del noto giornalistache con lei aveva festeggiato il compleanno ultracentenario giusto lo scorso 7 Aprile. Nata il 7 Aprile 1921 a Marina di Pisa, da tempo risiedeva in Versilia dove aveva maturato un legame ...

Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni Corriere Fiorentino

Anna Marcacci Brosio era diventata nota dopo aver partecipato come ospite fissa a fianco del figlio Paolo alla trasmissione televisiva "Quelli che il calcio" ...Nella notte tra il 17 e il 18 aprile è morta Anna Marcacci Brosio. La mamma del giornalista Paolo Brosio aveva 102 anni ed era diventata a sua volta un volto noto in tv, grazie alla partecipazione a ...