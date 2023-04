Paolo Brosio colpito da un terribile lutto | il dolore è devastante

(Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. –per il giornalista: nella giornata di ieri, martedì 18 aprile 2023, è morta una delle persone più importanti della sua vita. L’annuncio del drammatico evento è stato dato solo pochi minuti fa da Federica Panicucci a “Mattino 5”. La conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione per la grave perdita. leggi anche: Paola Ferrari, il racconto della lotta contro il tumore leggi anche: Oriana Marzoli molestata in discoteca: la denuncia sui socialper: è morta la mamma Anna Marcacci, anche lei diventata negli anni a sua volta un volto noto della tv, partecipando a numerosi programmi a fianco del figlio. La donna, lo scorso 7 aprile, due giorni prima della Pasqua, aveva compiuto 102 anni. Anna Marcacci ...

AGI - Si è spenta questa mattina, nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi in Versilia, Anna Marcacci, madre del giornalista, scrittore e personaggio televisivo. Lo scorso 7 aprile aveva compiuto 102 anni . Personaggio estroverso e di grande simpatia, Anna Marcacciera diventata nota quando, in passato, aveva partecipato come ospite fissa ...E' morta Anna, mamma del giornalistadiventata celebre negli Anni Novanta come ospite fissa di Quelli che il calcio da Fabio Fazio e Marino Bartoletti , in qualità di (grandissima) tifosa della Juventus . La signora...Leggi Anche E' finita trae Maria Laura De Vitis: 'Scelta fatta di comune accordo' Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio. Recentemente aveva avuto ...

Anna Marcacci Brosio era diventata nota dopo aver partecipato come ospite fissa a fianco del figlio Paolo alla trasmissione televisiva "Quelli che il calcio" ...Nella notte tra il 17 e il 18 aprile è morta Anna Marcacci Brosio. La mamma del giornalista Paolo Brosio aveva 102 anni ed era diventata a sua volta un volto noto in tv, grazie alla partecipazione a ...