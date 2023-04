Pallanuoto, sorteggiati i gironi dei Mondiali: le avversarie dell’Italia. Silipo e Campagna: “Gruppi alla portata” (Di martedì 18 aprile 2023) Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2023 di Pallanuoto, che andranno in scena a Fukuoka (Giappone) dal 16 al 29 luglio. L’Italia vuole essere assoluta protagonista in terra nipponica e andrà a caccia del grande risultato. Il Settebello, argento iridato in carica, è stato inserito nel gruppo B insieme a Francia, Canada e Cina. Il Setterosa, quarto nell’ultima edizione della kermesse, se la dovrà vedere contro Brasile, Sudafrica e Grecia nel girone C. Il commento di Carlo Silipo: “L’inizio sarà soft, perché nelle prime due giornate incontreremo Brasile e Sudafrica che sono avversarie da rispettare ma alla nostra porta. Poi incomincerà un altro torneo: battere la Grecia sarebbe importante per riposare un giorno in più e soprattutto evitare nei ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Sono statidei2023 di, che andranno in scena a Fukuoka (Giappone) dal 16 al 29 luglio. L’Italia vuole essere assoluta protagonista in terra nipponica e andrà a caccia del grande risultato. Il Settebello, argento iridato in carica, è stato inserito nel gruppo B insieme a Francia, Canada e Cina. Il Setterosa, quarto nell’ultima edizione della kermesse, se la dovrà vedere contro Brasile, Sudafrica e Grecia nel girone C. Il commento di Carlo: “L’inizio sarà soft, perché nelle prime due giornate incontreremo Brasile e Sudafrica che sonoda rispettare manostra porta. Poi incomincerà un altro torneo: battere la Grecia sarebbe importante per riposare un giorno in più e soprattutto evitare nei ...

