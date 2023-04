Pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | i convocati dell’Italia 19 azzurri per preparare il match cruciale contro la Polonia

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Archiviata la regular season della Serie A Gold 2023, laitaliana adesso si concentrerà al 100% sull’appuntamento più importante dell’anno. Il 27 aprile a Vigevano infatti la Nazionale maschile affronterà lain una partitaper ledei Campionati, per poi affrontare la corazzata della Francia ul 29 aprile Rouen. Inutile girarci intorno. Illasciapassare sarà solo che si svolgerà in Lombardia. Si tratterà infatti di un vero e proprio sdiretto. Italia esi trovano infatti appaiate a quattro punti dietro i transalpini, ma con i rivali in vantaggio di otto reti guadagnate all’andata. Appare evidente dunque come una vittoria consenta a una delle rispettive compagini ...