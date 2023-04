Pallamano Benevento | addio sogno primato | il Flavioni vince 26-20

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Secondo passo falso consecutivo per lache viene sconfitta in trasferta dalCivitavecchia e vede dunque compromettersi i giochi per il primo posto. I giallorossi avrebbero dovutore a tutti i costi per restare aggrappati al Gaeta, ma il 26-20 rimediato domenica mattina è una vera e propria sentenza. “Le nostre chance sono svanite, siamo sicuramente molto delusi e amareggiati da questo punto di vista”, ha dichiarato Andrea Sangiuolo. Le assenze di Antonio De Luca, Davide Galliano e Pierluigi Formato hanno inciso molto sul rendimento: “Abbiamo perso per infortuni e squalifiche giocatori importanti, tutti in questo periodo, ma bisogna anche guardare il lato positivo e pensare alla crescita dei ragazzi del vivaio. A Civitavecchia il più esperto tra i ...

Quarta vittoria consecutiva per la squadra maschile della Flavioni Finestra Perfetta in serie B. Gran colpo del sette di Patrizio Pacifico, che ha sconfitto la seconda della classe Benevento per 26-21