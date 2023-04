Palermo, non ha i soldi e veterinari rifiutano l'intervento: il cane muore (Di martedì 18 aprile 2023) commenta A Palermo Kira , il cane di una ragazza, sta per morire per una torsione gastrica. La famiglia chiede aiuto da un veterinario che chiede 1.500 euro per l'intervento. I proprietari dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) commenta AKira , ildi una ragazza, sta per morire per una torsione gastrica. La famiglia chiede aiuto da uno che chiede 1.500 euro per l'. I proprietari dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Partinico non vuole intestare il liceo a Impastato. Il fratello: 'Il suo nome fa ancora paura' [a cura di Redazione… - Marteensis : RT @followedfears: troppo cattivi questi artisti che fanno gli eventi a milano chissà come mai non li fanno a caltanissetta che fai prima a… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Palermo, non ha i soldi per pagare il veterinario: il cane muore #palermo #18aprile - rosaroccaforte : RT @ilnomece: Chissà perché non vanno a bloccare le strade a Napoli, Palermo o Catania, ma pure Reggio Calabria ?? - Roky99760738 : RT @RobertaPapa13: Livia 2 anni, pelo medio lungo, sterilizzata, presa a pietrate, non ancora vaccinata fiv positiva. Si cerca urgentente a… -