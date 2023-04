Palamara | i pm di Perugia riqualificano l’accusa E lui chiede e ottiene il patteggiamento

(Di martedì 18 aprile 2023) La Procura diha riqualificatoa carico dell’ex-magistrato Luca, nel processo principale, da corruzione a traffico d’influenze illecite e, a quel punto, la difesa dell’ex-pm romano, con gli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto Buratti, ha chiesto ila un anno. Richiesta diche ha avuto l’ok della Procura di. La rideterminazione delè arrivata nel corso dell’udienza di questa mattina nel procedimento doveè a processo con l’amica Adele Attisani. Che ha chiesto invece il rito abbreviato. In questo caso la Corte si è riservata di decidere, rinviando l’udienza del 16 maggio. “Preso atto che è venuta meno qualsiasi forma di corruzione come ho sempre dichiarato e sostenuto sin ...

Procura di Perugia, per l'ex magistrato Luca Palamara cambia l'ipotesi di reato: da corruzione a traffico d'i… la Repubblica

Cambiano le accuse a carico di Luca Palamara. Nel corso del processo in corso davanti al Primo collegio del Tribunale di Perugia, la Procura ha proceduto a modificare l'imputazione originaria di ...La Procura di Perugia ha derubricato l’accusa nei confronti dell’ex magistrato Luca Palamara da corruzione a traffico d’influenze nel processo in corso a Perugia, con la conseguenza che l’imputato ha ...