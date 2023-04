Palamara, cade l’accusa di corruzione: la procura di Cantone derubrica in traffico d’influenze. E l’ex pm chiede di patteggiare (Di martedì 18 aprile 2023) Non fu corruzione ma traffico d’influenze illecite. La procura di Perugia ha derubricato le accuse nei confronti di Luca Palamara, l’ex pm finito al centro dell’inchiesta che ha terremotato il mondo della magistratura. Nel processo principale in corso nel capoluogo umbro Palamara era accusato di essersi fatto corropomere dall’imprenditore Fabrizio Centofanti, che ha già patteggiato. Il capo dell’ufficio inquirente perugino, Raffaele Cantone, ha infatti rideterminato il capo d’imputazione e quindi derubricato il reato in quello meno grave di traffico d’influenze illecite. Le parti, dunque, hanno potuto chiedere “riti speciali“. È quello che ha fatto subito Roberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Non fumaillecite. Ladi Perugia hato le accuse nei confronti di Lucapm finito al centro dell’inchiesta che ha terremotato il mondo della magistratura. Nel processo principale in corso nel capoluogo umbroera accusato di essersi fatto corropomere dall’imprenditore Fabrizio Centofanti, che ha già patteggiato. Il capo dell’ufficio inquirente perugino, Raffaele, ha infatti rideterminato il capo d’imputazione e quindito il reato in quello meno grave diillecite. Le parti, dunque, hanno potutore “riti speciali“. È quello che ha fatto subito Roberto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Processo Palamara, la Procura di PErugia chiede la derubricazione dell'accusa di corruzione in traffico di influenze http… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Cade accusa corruzione per Palamara in processo Perugia. La procura ridetermina reato in traffico influenze illecite #AN… - TgrRaiUmbria : Processo Palamara, la Procura di PErugia chiede la derubricazione dell'accusa di corruzione in traffico di influenz… - medicojunghiano : Palamara, cade la corruzione: richiesta di patteggiamento a un anno per traffico di influenze illecite… - AnsaRomaLazio : Cade accusa corruzione per Palamara in processo Perugia. La procura ridetermina reato in traffico influenze illecit… -