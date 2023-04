Pakistan | una frana al confine con l' Afghanistan | 2 morti e almeno 8 feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danisetta : RT @MondoDiVersi: Parwana Fayyaz è una poetessa afghana che è riuscita a lasciare il suo paese emigrando in Pakistan e si è infine stabilit… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #18aprile 1897 nasceva #ArditoDesio. Geologo ed esploratore, nel 1954 diresse con autorità (ma pure con abilità dipl… - messorina52 : RT @mariobianchi18: Il #18aprile 1897 nasceva #ArditoDesio. Geologo ed esploratore, nel 1954 diresse con autorità (ma pure con abilità dipl… - mariobianchi18 : Il #18aprile 1897 nasceva #ArditoDesio. Geologo ed esploratore, nel 1954 diresse con autorità (ma pure con abilità… - gmarino53 : @Antonel38567888 @putino Ma cercare di riunificare l’Italia è paragonabile ad un invasione di un paese sovrano? Tut… -

Almeno due morti e otto feriti. E' il bilancio della massiccia frana avvenuta nella frontiera di Torkham, citta' delal confine con l'Afghanistan e punto di transito piu' trafficato e importante per il commercio tra i due Paesi. Dozzine di camion in attesa di attraversare il valico sono state seppellite.

Almeno due morti e otto feriti. E' il bilancio della massiccia frana avvenuta nella frontiera di Torkham, citta' del Pakistan al confine con l'Afghanistan e punto di transito piu' trafficato e ...Il valico di frontiera di Torkham è una via commerciale fondamentale tra il Pakistan e l’Afghanistan e un luogo in cui le frane bloccano spesso le autostrade, soprattutto nelle zone montuose. Deciso ...