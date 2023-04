Pagelle Napoli-Milan 1-1: voti e tabellino Champions League 2022/2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Inizio di partita arrembante da parte dei ragazzi di Luciano Spalletti che nei primi quindici minuti assediano l’area di rigore avversaria rossonera, ma il Milan si difende senza ordine. E poi riparte. In una di queste ripartenze Mario Rui atterra Leao, è calcio di rigore. Dal dischetto però Meret para su Giroud. Qualche minuto più tardi è ancora Giroud ad avere la grande palla gol, ma sempre Meret gli dice di no. Poi ci pensa Leao che, con un’accelerazione straordinaria, si fa un campo intero e serve un assist perfetto a Giroud che può solo segnare a porta ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della. Inizio di partita arrembante da parte dei ragazzi di Luciano Spalletti che nei primi quindici minuti assediano l’area di rigore avversaria rossonera, ma ilsi difende senza ordine. E poi riparte. In una di queste ripartenze Mario Rui atterra Leao, è calcio di rigore. Dal dischetto però Meret para su Giroud. Qualche minuto più tardi è ancora Giroud ad avere la grande palla gol, ma sempre Meret gli dice di no. Poi ci pensa Leao che, con un’accelerazione straordinaria, si fa un campo intero e serve un assist perfetto a Giroud che può solo segnare a porta ...

