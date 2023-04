Pagelle Napoli-Milan 1-1, Giroud e Maignan super: Osimhen non basta (Di martedì 18 aprile 2023) La sera di martedì 18 aprile ha visto giocarsi una delle partite più attese di tutto l’anno in Italia. La gara di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan, che ha avuto sede al Maradona, ha visto gli ospiti trionfare di misura sui padroni di casa come all’andata. Decisiva la rete segnata da Olivier Giroud, che poco prima del vantaggio rossonero si era fatto parare un calcio di rigore. Napoli-Milan @livephotosport Nella seconda frazione è il Napoli che spinge insieme al Maradona cercando il gol del pareggio. L’occasione capita dal dischetto sui piedi di Khvicha Kvaratskhelia, il quale si fa però ipntoizzare dal francese Mike Maignan che, come nella gara di San Siro, si dimostra decisivo in maniera impressionante. La rete trovata da bnel finale non ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) La sera di martedì 18 aprile ha visto giocarsi una delle partite più attese di tutto l’anno in Italia. La gara di ritorno dei quarti di finale tra, che ha avuto sede al Maradona, ha visto gli ospiti trionfare di misura sui padroni di casa come all’andata. Decisiva la rete segnata da Olivier, che poco prima del vantaggio rossonero si era fatto parare un calcio di rigore.@livephotosport Nella seconda frazione è ilche spinge insieme al Maradona cercando il gol del pareggio. L’occasione capita dal dischetto sui piedi di Khvicha Kvaratskhelia, il quale si fa però ipntoizzare dal francese Mikeche, come nella gara di San Siro, si dimostra decisivo in maniera impressionante. La rete trovata da bnel finale non ...

