Pagelle Chelsea-Real Madrid: i voti ai protagonisti del match (Di martedì 18 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match di Champions League: Pagelle Chelsea-Real Madrid I top e flop e i voti ai protagonisti del match di Champions League: Pagelle Chelsea-Real Madrid. TOP: Courtois, Rodrygo, FLOP: Chalobah, Enzo Fernandez voti: Chelsea (3-5-1-1): Kepa 6; Fofana 6, Thiago Silva 5.5, Chalobah 5; James 6, Kanté 5.5, Enzo Fernandez 5 (67? Sterling 5.5), Kovacic 5.5, Cucurella 5.5 (67? Mudryk 5.5); Gallagher 5.5 (67? Joao Felix 5.5); Havertz 5 (77? Mount 5.5). Allenatore: Lampard. Real Madrid (4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6 (81? Nacho s.v.), ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) I top e flop e iaideldi Champions League:I top e flop e iaideldi Champions League:. TOP: Courtois, Rodrygo, FLOP: Chalobah, Enzo Fernandez(3-5-1-1): Kepa 6; Fofana 6, Thiago Silva 5.5, Chalobah 5; James 6, Kanté 5.5, Enzo Fernandez 5 (67? Sterling 5.5), Kovacic 5.5, Cucurella 5.5 (67? Mudryk 5.5); Gallagher 5.5 (67? Joao Felix 5.5); Havertz 5 (77? Mount 5.5). Allenatore: Lampard.(4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6 (81? Nacho s.v.), ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Champions / Chelsea-Real Madrid 0-2, le pagelle: Rodrygo la decide, Courtois para tutto - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #ChelseaRealMadrid 0-2: doppietta di Rodrygo, Blancos in semifinale ?? ? [?? @DiChiaroM] - EsercitoCrucian : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #ChelseaRealMadrid 0-2: doppietta di Rodrygo, Blancos in semifinale ?? ? [?? @DiChiaroM] - GoalItalia : MATCH REPORT - #ChelseaRealMadrid 0-2: doppietta di Rodrygo, Blancos in semifinale ?? ? [?? @DiChiaroM] - sportface2016 : #ChampionsLeague | Le pagelle di #ChelseaRealMadrid: #Rodrygo il migliore, male #Chalobah -