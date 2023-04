“Paestum in Grecia”, la figuraccia di Luca Bizzarri all’attacco di Sangiuliano: i social lo sbeffeggiano (Di martedì 18 aprile 2023) Il tentativo del comico Luca Bizzarri di attaccare gratuitamente il ministro Sangiuliano si trasforma in una clamorosa beffa. Anzi, di più: in una plateale figuraccia social, che gli utenti non hanno mancato di commentare con sagace ironia e una punta di soddisfazione. Tutto ha inizio con un rilievo pubblicato su Twitter che il presentatore e attore tv indirizza al titolare del dicastero del Beni culturali. Una valutazione del tutto arbitraria, che non ha nulla dell’innocente e leggiadro cinguettio postato per amore di convivialità social. Ma che, anzi, porta il personaggio tv a prendere una pesante cantonata: di quelle che si ricordano. La figuraccia di Luca Bizzarri scatena l’ironia social Quello di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Il tentativo del comicodi attaccare gratuitamente il ministrosi trasforma in una clamorosa beffa. Anzi, di più: in una plateale, che gli utenti non hanno mancato di commentare con sagace ironia e una punta di soddisfazione. Tutto ha inizio con un rilievo pubblicato su Twitter che il presentatore e attore tv indirizza al titolare del dicastero del Beni culturali. Una valutazione del tutto arbitraria, che non ha nulla dell’innocente e leggiadro cinguettio postato per amore di convivialità. Ma che, anzi, porta il personaggio tv a prendere una pesante cantonata: di quelle che si ricordano. Ladiscatena l’ironiaQuello di ...

