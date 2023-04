Padovan | “Osimhen? Rientro importante Patto ADL-Ultras? Non è lodevole”

(Di martedì 18 aprile 2023) Radio Punto Nuovo – . In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Giancarlo, direttore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances54325203 : RT @theMilanZone_: ??#Padovan a Sky Sport: “Sono comunque convinto che passerà il Napoli, il recupero di Osimhen farà la differenza, credo c… - ilnapolionline : Padovan: 'Napoli-Milan? Il rientro di Osimhen sposta molto. Le mie percentuali di passaggio del turno' -… - sscalcionapoli1 : Padovan: “Con il rientro di Osimhen il Napoli ha il 60% di possibilità di passare il turno” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Padovan: 'Con il rientro di Osimhen il Napoli ha il 60% di possibilità di passare il turno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Padovan: 'Con il rientro di Osimhen il Napoli ha il 60% di possibilità di passare il turno' -

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo, direttore di Calciomercato.com: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNotizie Calcio Napoli - Giancarlo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ......"Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Giancarlo: "Per lo ... Non sono spaventato dalla cessione di, per 150 milioni nessuno va trattenuto, ma le capacità ...

Padovan difende Spalletti e attacca De Laurentiis: Quello che ha ... Sportevai.it

Questa sera pertanto Osimhen sfida anche i tabù e lo farà nella partita più importante della storia europea dei partenopeo ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com.