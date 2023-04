Ottaviano | tonnellate di rifiuti sotterrate nei campi agricoli

(Di martedì 18 aprile 2023) , anche nel parco nazionale del Vesuvio. 9 persone finite nei guai Nel corso della mattina odierna, i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano al Vesuvio hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 9 persone, gravemente indiziate in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di. Contestualmente, il Giudice ha disposto il sequestro della sede dell’impresa interessata nonché di due impianti di trattamento dei, di 7 autocarri e di due pale meccaniche, tutti di proprietà della ditta, verosimilmente utilizzati per la commissione del reato ...

OTTAVIANO (NA): tonnellate di rifiuti sotterrate nei campi agricoli ... Bassa Irpinia

Il patrimonio naturalistico del Parco Nazionale del Vesuvio avvelenato da decine di tonnellate di rifiuti tossici. Amianto e idrocarburi sepolti sotto terra e sversati illecitimente in terreni agricol ...Oggi, i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano ...