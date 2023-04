Ostia | arrestato collaboratore dei clan Fasciani e Spada | «Ha affittato un garage occupato abusivamente per le riprese di Suburra»

(Di martedì 18 aprile 2023) Un uomo di 64 anni, gravemente indiziato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa, favoreggiamento dell’immigrazionedestina ed occupazione abusiva di immobili è statoa Roma. Le forze dell’ordine ritengono che si tratti di un soggetto vicino aidella criminalità organizzata di. Per lui il tribunale capitolino ha disposto gli arresti domiciliari. Nello specifico, il 64enne era già stato oggetto lo scorso gennaio di una misura cautelare arrivata in seguito a un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, poiché il 64enne avrebbe «organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’A.T.E.R», del quartiere Nuova. La truffa alla fiction Tra le truffe che l’uomo avrebbe portato a termine ce ne sarebbe anche ...

...clandestina ed occupazione abusiva di immobili è statoa Roma. Le forze dell'ordine ritengono che si tratti di un soggetto vicino ai clan della criminalità organizzata di. Per lui il ...L'uomo era già stato accusato, lo scorso gennaio, per aver agevolato le famiglie dei clan Fasciani e Spada mettendo a loro disposizione alcuni locali a Nuova, per lo stoccaggio di armi e droga. ...Quest'ultimo, ossia Giampiero Giombini, è deceduto l'8 dicembre all'ospedale Grassi di, forse ... D'altronde uno Elias Mancinelli,per aver partecipato ai sequestri di persona, aveva ...

Il 64enne, Rosario Ferreri, finito ai domiciliari dopo l'inchiesta della Dda di Roma e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo ...I Carabinieri di Ostia hanno dato esecuzione a un'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma che dispone gli arresti domiciliari per un 64enne italiano, gravemente indiziato di estorsione aggravata dal ...