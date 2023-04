Ostaggi e raid La rappresaglia di Pechino contro il tech americano

(Di martedì 18 aprile 2023) Cresce la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina. Dopo cinque anni di limitazioni commerciali e tecnologiche imposte dalle amministrazioni Trump e poi Biden,inasprisce quella che considera una risposta alle misure degli Usa. La strategia del presidente cinese Xi Jinping è però circoscritta: vuole prendere di mira aziende occidentali che hanno contribuito al blocco, ma limitando i danni per gli interessi economici della Cina. Come ricorda un articolo del quotidiano finanziario Financial Times, negli ultimi due mesi la Cina ha erogato nuove sanzioni alle società di armi statunitensi Lockheed Martin e Raytheon, ha anche avviato un’indagine sul produttore di chipMicron, fatto irruzione nella società di due diligence statunitense Mintz e arrestato il personale locale, arrestato un alto dirigente del gruppo giapponese Astellas Pharma. ...

