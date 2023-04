Osimhen era assente nei tre precedenti col Milan, Pioli non ha potuto prenderne le misure (Gazzetta) (Di martedì 18 aprile 2023) L’arma in più del Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma stasera al Maradona sarò Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli non era in campo, all’andata, per via dell’infortunio. E questo consentirà al Napoli un discreto effetto sorpresa: Pioli non ha potuto studiare le contromisure per Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport. “Pioli ha stravinto tatticamente il match di campionato incartando Lobotka con Bennacer più alto e spendendo bene Krunic in raddoppio su Kvara. Spalletti, anche se sconfitto, ha spiazzato a San Siro con una partenza aggressiva che ha liberato la costruzione di Lobotka e con un Di Lorenzo infilato strategicamente tra le linee. Ognuno dei due tecnici metterà nel frullatore vizi e virtù degli incroci ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) L’arma in più del Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma stasera al Maradona sarò Victor. L’attaccante nigeriano del Napoli non era in campo, all’andata, per via dell’infortunio. E questo consentirà al Napoli un discreto effetto sorpresa:non hastudiare le controper, scrive ladello Sport. “ha stravinto tatticamente il match di campionato incartando Lobotka con Bennacer più alto e spendendo bene Krunic in raddoppio su Kvara. Spalletti, anche se sconfitto, ha spiazzato a San Siro con una partenza aggressiva che ha liberato la costruzione di Lobotka e con un Di Lorenzo infilato strategicamente tra le linee. Ognuno dei due tecnici metterà nel frullatore vizi e virtù degli incroci ...

