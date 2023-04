COME RICONSCERE L'Chi soffre ditende ad assumere alcuni comportamenti ... Anche la vita sociale finisce per essere pesantemente condizionata:fuori casa significa ...... se non a volte ordini, su comesempre meno, pesare sempre meno, punirsi per eventuali "... I disturbi meno noti sono invece: l'': ovvero l'ossessione per i cibi giusti, la Bigoressia, ...Si chiamaed è letteralmente l'ossessione per ilsano. Quando il confine tra un'alimentazione attenta e comportamenti eccessivamente rigidi viene più o meno consapevolmente superato, l'...

Ortoressia: mangiare sano può diventare un'ossessione TGCOM

Anche mangiare sano può trasformarsi in un disturbo: quando la qualità di ciò che mettiamo nel piatto si trasforma in ossessione si parla di ortoressia, un problema catalogato tra i disturbi del compo ...