Orsa JJ4 | per affrontare il caso dobbiamo cambiare modo di raccontarlo

La Provincia di Trento lo aveva detto fin dall'inizio: anche se in presenza di cuccioli, l'sarebbe stata catturata. Anzi, anche abbattuta perché quando La Zampa lo chiese il decreto del Tar non era ancora arrivato. Poi sulla presenza dei piccoli della femmina ritenuta colpevole ...E così l'hanno presa, l'- e a quanto pare avevano pure preso i cuccioli, che poi hanno rilasciato al loro destino, senza la mamma! Triste la vicenda, ovviamente, con la morte di un povero giovane, che non ha alcuna ...Così Vittorio Feltri sulla cattura dell'' , ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole il runner Andrea Papi. Nei ...

Catturata nella notte l'orsa Jj4, è stata rallentata dai cuccioli AGI - Agenzia Italia

Una trappola-tubo ben rifornita di frutta, alla quale l’orsa JJ4 si era avvicinata anche nelle notti precedenti. La sera di lunedì 17 aprile, verso le 23, la trappola è scattata, bloccando JJ4, che è ...L’orsa JJ4, che ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre si stava allenando sui sentieri del monte Peller, è stata catturata e trasferita presso il centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento.