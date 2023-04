Orsa Jj4, le associazioni contro l’abbattimento: “Fugatti organizzi il trasferimento all’estero”, “è responsabile per l’abbandono dei 3 cuccioli” (Di martedì 18 aprile 2023) Le associazione animaliste e ambientaliste si muovono per salvare Jj4, l’Orsa catturata dopo aver aggredito e ucciso il runner 26enne Andrea Papi nei boschi di del monte Peller, in Trentino. Il Tar ha confermato che deciderà sul futuro dell’animale nell’udienza del prossimo 11 maggio, dopo aver ricevuto il parere dell’Ispra, mentre il presidente della Provincia Maurizio Fugati rivendica e conferma la volontà di procedere con l’abbattimento. La Lega anti vivisezione (Lav) chiede a Fugatti di “organizzare il trasferimento dell’Orsa in un rifugio-santuario” tra quelli indicati dalla Lav che si trovano all’interno dell’Unione europea. L’Oipa di Trento e la Lega nazionale del cane (Lnc) si sono date appuntamento per un sit-in a Trento il 21 aprile prossimo. Mentre domenica 23 è in programma una protesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Le associazione animaliste e ambientaliste si muovono per salvare Jj4, l’catturata dopo aver aggredito e ucciso il runner 26enne Andrea Papi nei boschi di del monte Peller, in Trentino. Il Tar ha confermato che deciderà sul futuro dell’animale nell’udienza del prossimo 11 maggio, dopo aver ricevuto il parere dell’Ispra, mentre il presidente della Provincia Maurizio Fugati rivendica e conferma la volontà di procedere con. La Lega anti vivisezione (Lav) chiede adi “organizzare ildell’in un rifugio-santuario” tra quelli indicati dalla Lav che si trovano all’interno dell’Unione europea. L’Oipa di Trento e la Lega nazionale del cane (Lnc) si sono date appuntamento per un sit-in a Trento il 21 aprile prossimo. Mentre domenica 23 è in programma una protesta ...

