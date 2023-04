Orsa JJ4, la triste notizia dopo la cattura: cosa fanno ora (Di martedì 18 aprile 2023) Social. . L’Orsa JJ4 è stata catturata nella notte di oggi 18 Aprile 2023 in Trentino. L’animale era ricercato dopo aver sbranato il runner 26enne Andrea Papi mentre correva in Val di Sole lo scorso 6 aprile. Identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento, l’esemplare aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller. cosa accadrà ora all’animale? Scopriamolo insieme.



Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso, Mauro Corona rompe il silenzio: “Di chi è la colpa” Leggi anche: Andrea Papi ucciso da orso, i genitori a “La Vita in Diretta”: “No abbattimento ma giustizia” Leggi anche: Andrea Papi, dopo la sua uccisione arriva la decisione ufficiale: cosa faranno agli orsi Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: ... Leggi su tvzap (Di martedì 18 aprile 2023) Social. . L’JJ4 è statata nella notte di oggi 18 Aprile 2023 in Trentino. L’animale era ricercatoaver sbranato il runner 26enne Andrea Papi mentre correva in Val di Sole lo scorso 6 aprile. Identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento, l’esemplare aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller.accadrà ora all’animale? Scopriamolo insieme.Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso, Mauro Corona rompe il silenzio: “Di chi è la colpa” Leggi anche: Andrea Papi ucciso da orso, i genitori a “La Vita in Diretta”: “No abbattimento ma giustizia” Leggi anche: Andrea Papi,la sua uccisione arriva la decisione ufficiale:faranno agli orsi Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - enpaonlus : Abbattimento dell'orsa Jj4, nuovo ricorso al Tar contro Fugatti. Enpa, Leidaa e Oipa: 'Non sono stati attuati i met… - singerel : RT @OIPAItalia: Catturata l’orsa JJ4, Enpa, Leidaa e OIPA diffidano la Provincia di Trento dal mettere in atto qualsiasi azione che possa l… - Marcell78225090 : RT @PagliariCarlo: Gli ambientalisti propongono di abbattere la zebra J38 sul campo, al posto dell'orsa #Jj4 per un ambiente piú pulito e m… -