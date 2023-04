Orsa Jj4 catturata nella notte. E trasferita nel centro fauna alpina di Trento. Dov’è rinchiuso anche l’orso M49 (Di martedì 18 aprile 2023) L'Orsa Jj4, ricercata per la morte del runner 26enne Andrea Papi, è stata catturata nella notte e trasferita al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento, l'esemplare aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023) L'Jj4, ricercata per la morte del runner 26enne Andrea Papi, è stataaldi recuperoCasteller di. Identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di, l'esemplare aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller

