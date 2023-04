Ornella Vanoni a cena con Marracash: “Se avessi avuto trent’anni in meno…” (Di martedì 18 aprile 2023) Ornella Vanoni ha rivelato al pubblico dei social il proprio debole per Marracash. Ma i due, in realtà, sono ottimi amici e proprio negli scorsi giorni sono stati a cena fuori insieme immortalando su Instagram l’uscita. Quello che ha fatto impazzire i fan sui social è stata la dichiarazione un po’ audace della Vanoni: “Mi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 aprile 2023)ha rivelato al pubblico dei social il proprio debole per. Ma i due, in realtà, sono ottimi amici e proprio negli scorsi giorni sono stati afuori insieme immortalando su Instagram l’uscita. Quello che ha fatto impazzire i fan sui social è stata la dichiarazione un po’ audace della: “Mi L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - LaStampa : Ornella Vanoni a cena con Marracash: 'Mi piaci, se avessi avuto trent'anni in meno ti avrei sbattuto al muro' - pepinnen : RT @simolar1984: Mi, Ornella Vanoni ha cambiato pettinatura! - Ellie3693693 : RT @simolar1984: Mi, Ornella Vanoni ha cambiato pettinatura! - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Ornella Vanoni a cena con Marracash: 'Mi piaci, se avessi avuto trent'anni in meno ti avrei sbattuto al muro' -