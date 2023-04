Ornella Vanoni a cena con Marracash: “Se avessi avuto 30 anni di meno, ti avrei sbattuto al muro” (Di martedì 18 aprile 2023) Ornella Vanoni, 88 anni e una voglia di vivere travolgente. La cantante amata dal pubblico per la sua arte e Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 18 aprile 2023), 88e una voglia di vivere travolgente. La cantante amata dal pubblico per la sua arte e Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - Radio105 : I due hanno scherzato in un video condiviso sui social #Marracash #OrnellaVanoni - MarcoDeiana13 : @lorepregliasco Ornella Vanoni, Al Bano - hiboss_hiboss : RT @simolar1984: Mi, Ornella Vanoni ha cambiato pettinatura! - lasiciliait : Ornella Vanoni a cena con Marracash: «Mi piaci, se avessi avuto 30 anni di meno…» -