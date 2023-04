Oriele e Incorvassi, le coppie del GF Vip: ecco cosa ne pensa Nikita Pelizon (Di martedì 18 aprile 2023) Nikita Pelizon, intervistata da Casa Chi, ha parlato di Luca Onestini ed ha anche svelato cosa ne pensa delle coppie che sono nate nella Casa del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon parla delle coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip Nikita ha espresso il suo punto di vista su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 aprile 2023), intervistata da Casa Chi, ha parlato di Luca Onestini ed ha anche svelatonedelleche sono nate nella Casa del Grande Fratello Vip.parla dellenate nella Casa del Grande Fratello Vipha espresso il suo punto di vista su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Oriele e Incorvassi, le coppie del GF Vip: ecco cosa ne pensa Nikita Pelizon - ChiaraFantaaa : Mi aiutate a far ricevere a una mia amica il video saluto di Carlo verdone????????????? Questa mia amica si chiama Rosa… - QUEENSCORPION15 : RT @cuordilontra: Questa fancam fatta in tempi non sospetti con i 5 più iconici della casa?? #incorvassi #oriele #gioiellers - AnitaCalle55986 : RT @PattyCastiello: COSA HO TROVATOO MI SENTO MALE ?? #incorvassi #oriele - LibreAirJanet67 : RT @Mariell97241036: una merd4 di uomo. Ma come vi permettete? #nikiters? Ma come si permette @Uraganonikita a mettere like a certe osceni… -