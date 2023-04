Oriana Marzoli delusa da Tavassi | Micol e Giaele | Daniele mette il carico Video

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 aprile 2023)è pronta a vivere una nuova avventura lavorativa e intanto è sempre più unita aDal Moro. Ma cosa è successo conè carica per la sua nuova avventura lavorativa: sta creando una linea di costumi che ha mostrato in anteprima nelle sue stories Instagram. Con lei l’inseparabileDal Moro, che la sta sostenendo in questo suo progetto. I due trascorrono tanto tempo insieme e condividono la quotidianità, ormai inseparabili da quando è finita l’avventura al reality show di Canale 5, Il Grande Fratello Vip 7.si è classificata seconda, sfidando Nikita Pelizon, che ha vinto questa settima edizione del format di casa Mediaset. Ma anche se non è riuscita ...