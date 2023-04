Oreste Lionello, chi sono i suoi sei figli e la moglie Eliana (Di martedì 18 aprile 2023) Oreste Lionello è stato sposato con una donna di nome Eliana ma oltre a questo non si hanno molte altre informazioni su di lei. La coppia ha avuto però ben sei figli: Luca, Cristiana, Alessia e poi Fabio Luigi, Davide e Vivianna. L’attore ha avuto anche un’altra compagna, Giuliana Graziani, che è rimasta con lui fino alla fine della sua vita. Oreste Lionello nella sua vita ha avuto sei figli da quella che è stata a lungo sua moglie, una donna di nome Eliana. I figli del comico ed attore si chiamano: Luca, Cristiana, Alessia, Luigi, Davide e Viviana. Il primo è un attore, mentre Cristiana ed Alessia sono due famose ed importanti doppiatrici.Dopo la morte del padre tra i ragazzi non c’è stato molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023)è stato sposato con una donna di nomema oltre a questo non si hanno molte altre informazioni su di lei. La coppia ha avuto però ben sei: Luca, Cristiana, Alessia e poi Fabio Luigi, Davide e Vivianna. L’attore ha avuto anche un’altra compagna, Giuliana Graziani, che è rimasta con lui fino alla fine della sua vita.nella sua vita ha avuto seida quella che è stata a lungo sua, una donna di nome. Idel comico ed attore si chiamano: Luca, Cristiana, Alessia, Luigi, Davide e Viviana. Il primo è un attore, mentre Cristiana ed Alessiadue famose ed importanti doppiatrici.Dopo la morte del padre tra i ragazzi non c’è stato molto ...

