Oreste Lionello, chi è la figlia Alessia Lionello: età, carriera, doppiaggio, Katie Logan di Beautiful (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nathalie Guetta e alla conduttrice e showgirl Veronica Maya, anche Alessia Lionello e Leo Gullotta, che ricorderanno il grande artista, comico, doppiatore, conduttore Oreste Lionello scomparso a Roma nel 2009, stroncato da un tumore all’età di 81 anni. Cosa sappiamo su Alessia, la figlia di Oreste Lionello Alessia Lionello è nata a Roma il 30 luglio del 1967 ed è la figlia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nathalie Guetta e alla conduttrice e showgirl Veronica Maya, anchee Leo Gullotta, che ricorderanno il grande artista, comico, doppiatore, conduttorescomparso a Roma nel 2009, stroncato da un tumore all’età di 81 anni. Cosa sappiamo su, ladiè nata a Roma il 30 luglio del 1967 ed è ladi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Oreste Lionello, come è morto: età, carriera, tomba - CorriereCitta : Oreste Lionello, chi è la figlia Alessia Lionello: età, carriera, doppiaggio, Katie Logan di Beautiful - CorriereCitta : Oreste Lionello: chi era, età, carriera, film, moglie, come è morto, vita privata - CorriereCitta : Oreste Lionello, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, vita privata - altrogiornorai1 : Ricorderemo Oreste Lionello in compagnia di Alessia Lionello e Leo Gullotta #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??… -