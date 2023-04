Operazione urgente per Loredana Berté, che dopo una visita sospende il tour (Di martedì 18 aprile 2023) Loredana Bertè cancella le date del tour Manifesto per problemi di salute. Come annunciato sui social, la regina del rock deve sottoporsi a un’Operazione chirurgica molto urgente e si trova costretta a posticipare il suo ritorno negli stadi italiani. “L’artista non è in pericolo di vita”, rassicura lo staff e non esclude la possibilità di organizzare un tour estivo. La serie di concerti teatrali previsti per la primavera 2023, doveva aprirsi con la giornata di mercoledì 19 aprile nei pressi del Teatro Brancaccio di Roma e concludersi in data 29 maggio nella città di Parma, ma: “Il dolore fisico è troppo forte”, si legge su Instagram, e la celebre cantante si trova costretta a rinviare il tour. Per smorzare la preoccupazione dei fan, lo staff di Loredana Bertè comunica ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 aprile 2023)Bertè cancella le date delManifesto per problemi di salute. Come annunciato sui social, la regina del rock deve sottoporsi a un’chirurgica moltoe si trova costretta a posticipare il suo ritorno negli stadi italiani. “L’artista non è in pericolo di vita”, rassicura lo staff e non esclude la possibilità di organizzare unestivo. La serie di concerti teatrali previsti per la primavera 2023, doveva aprirsi con la giornata di mercoledì 19 aprile nei pressi del Teatro Brancaccio di Roma e concludersi in data 29 maggio nella città di Parma, ma: “Il dolore fisico è troppo forte”, si legge su Instagram, e la celebre cantante si trova costretta a rinviare il. Per smorzare la preoccupazione dei fan, lo staff diBertè comunica ...

