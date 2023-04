Operato l’attaccante della Nazionale: quanto starà fuori (Di martedì 18 aprile 2023) Non un periodo particolarmente propizio per i giocatori del reparto offensivo di Roberto Mancini che hanno dovuto affrontare diversi stop PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Che l’Italia non abbia a disposizione un parterre di attaccanti così vasto è fuori discussione, ma in questo periodo la dea bendata non sta dando una mano al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Non un periodo particolarmente propizio per i giocatori del reparto offensivo di Roberto Mancini che hanno dovuto affrontare diversi stop PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Che l’Italia non abbia a disposizione un parterre di attaccanti così vasto èdiscussione, ma in questo periodo la dea bendata non sta dando una mano al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Stop di 2 - 3 mesi per Scamacca, addio Nations League Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di recupero in 2 - 3 ... Russo operato, tornerà in campo la prossima stagione L'attaccante dell' Avellino Raffaele Russo , infortunatosi nel corso del derby con la Juve Stabia lo scorso 2 aprile, è stato operato ieri a Roma. Il calciatore partenopero si è sottoposto ad ... Scamacca operato a Roma: circa 3 mesi di stop Era uno di quelli del Gemelli di Roma, dove l'attaccante del West Ham è stato operato al ginocchio destro, quello che lo ha obbligato a chiudere in anticipo la sua prima stagione in Premier League. ... Gianluca Scamacca,del West Ham, è statoal ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di recupero in 2 - 3 ...dell' Avellino Raffaele Russo , infortunatosi nel corso del derby con la Juve Stabia lo scorso 2 aprile, è statoieri a Roma. Il calciatore partenopero si è sottoposto ad ...Era uno di quelli del Gemelli di Roma, dovedel West Ham è statoal ginocchio destro, quello che lo ha obbligato a chiudere in anticipo la sua prima stagione in Premier League. ... West Ham: "Scamacca fermo 2-3 mesi". Salterà le final four di Nations League Sky Sport