Omicidio Marco Gianni | le agghiaccianti dichiarazioni dell’assassino ai carabinieri | “Avrei dovuto farlo prima”

(Di martedì 18 aprile 2023) Un’efferata violenza quella messa in atto da un uomo di 33 anni – un operaio, R. D. G.- che ha freddato con due fucili diversi il nuovo compagno della sua ex, il 31enne, inoltre, leda lui effettuate alle forze dell’ordine: “”, queste le sue parole. Il 33enne già in passato aveva minacciato la sua ex compagna e il nuovo fidanzato ma questa volta dalle parole si è passati ai fatti., preso l’assassino dell’imprenditore di Sabaudia: lo uccise con un colpo di pistola alla testa L’efferatodell’imprenditoree le...

Riccardo di Girolamo , operaio 33enne, è accusato dell'diGianni , 31 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, già in passato il 33enne avrebbe minacciato la ex ...Lo ha stabilito il tribunale di Firenze con sentenza in un processo percolposo a carico ... del segretario generale Giuseppe De Micheli e del tecnico responsabilePancani. Quanto ...... il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabilePancani. La pm Benedetta Foti aveva chiesto la condanna per tutti percolposo, 9 mesi per Irene Sanesi, 1 anno per ...

Marco Gianni, la frase choc del killer di Sabaudia dopo il delitto: «Dovevo ucciderlo prima» ilmessaggero.it

