"Omicidio colposo", otto persone a processo per la morte di Maradona (Di martedì 18 aprile 2023) otto persone a processo per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 nella sua casa di Tirge per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Il neurochirurgo e medico personale del Pibe de Oro, Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri sei operatori sanitari dovranno rispondere di Omicidio colposo. L'apertura del processo è stata confermata dalla Camera d'Appello e di Garanzia di San Isidro, secondo quanto riportato dalla stampa argentina. Gli otto imputati rischiano pene che vanno dagli 8 ai 25 anni. Oltre a Luque e Cosachov, sotto processo lo psicologo Carlos Ángel Díaz; i coordinatori dello staff infermieristico Nancy Edith Forlini e ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023)per ladi Diego Armando, scomparso il 25 novembre 2020 nella sua casa di Tirge per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Il neurochirurgo e medico personale del Pibe de Oro, Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri sei operatori sanitari dovranno rispondere di. L'apertura delè stata confermata dalla Camera d'Appello e di Garanzia di San Isidro, secondo quanto riportato dalla stampa argentina. Gliimputati rischiano pene che vanno dagli 8 ai 25 anni. Oltre a Luque e Cosachov, slo psicologo Carlos Ángel Díaz; i coordinatori dello staff infermieristico Nancy Edith Forlini e ...

